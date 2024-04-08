Из Невы в центре Петербурга достали израненную 20-летнюю девушку из Рязани

В центре Санкт-Петербурга спасли от смерти 20-летнюю уроженку Рязани. Ее достали из реки Невы. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, россиянку увидел у Литейного моста прохожий и сразу же вызвал экстренные службы. В воде девушка оказалась в одежде и с рюкзаком на плечах. Ее довольно быстро уносило течением, но прибывшие на место спасатели смогли ее вытащить из воды.

После случившегося пострадавшую доставили в Мариинскую больницу. Медики обнаружили у нее не только переохлаждение от долгого нахождения в реке, но и резаные раны. По предварительным данным, ее состояние сейчас оценивается как среднетяжелое.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Не исключено, что девушку ждет работа с психиатрами.

Ранее в Екатеринбурге местная жительница оказалась в больнице после того, как просто вынесла мусор. Как оказалось, на нее упал кусок штукатурки и рассек ей голову.

Также недавно в Петербурге задержали юношу, который ударил ножом в бедро 13-летнюю девочку.