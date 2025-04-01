Опубликовано 01 апреля 2025, 11:081 мин.
Из легких россиянина извлекли колокольчик
Врачи извлекли из легких жителя Екатеринбурга колокольчик.
© Kokoshkin Konstantin/East News
Из легких екатеринбуржца извлекли колокольчик. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
По информации источника, мужчина проносил в себе вещь с декабря минувшего года. Изделие с гравировкой «1975» застряло в бронхе и регулярно вызывало приступы удушья у россиянина.
Житель Екатеринбурга терпел четыре месяца, после чего все-таки обратился к медикам. Хирурги подцепили колокольчик крючком и извлекли. В настоящий момент пациент готовится к выписке.
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