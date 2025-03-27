Мужчина пришел в больницу с кулаком своей возлюбленной, застрявшим во рту

В Китае местный житель пришел в больницу с кулаком своей девушки, застрявшим во рту. Об этом сообщает Oddity Central.

ЧП произошло в провинции Гирин. Мужчина и его возлюбленная решили проверить, поместится ли ее рука ему в рот, и зафиксировать результат на камеру. Девушка сумела засунуть кулак в рот бойфренду, однако вытащить его уже не получилось. Китаянка рассказала, что он покраснел, начал пускать слюни.

«Слюна текла по локтю и запястью. Было ощущение, что моя рука попала в мясорубку», — вспомнила девушка.

В итоге пара обратилась к врачам. Занимавшийся этим случаем медик заявил, что вытащить руку не удавалось из-за сокращения мышц челюсти. Это спровоцировало опасную ситуацию: челюсть мужчины все сильнее болела, он все сильнее сжимал ее на запястье возлюбленной. Сначала специалисты попытались успокоить пациента и даже включили спокойную музыку. Позднее они использовали медицинский ротооткрыватель, чтобы сделать пациенту укол миорелаксанта. Лишь после этого руку девушки смогли извлечь. На все манипуляции ушло порядка 20 минут.

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