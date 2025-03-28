В Раменском у пятилетнего ребенка нашли червя в аппендиксе после отдыха в Египте

Врачи в Раменском обнаружили у пятилетнего пациента паразитного червя в аппендиксе. Мальчик перед госпитализацией был вместе с семьей в Египте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ребенок отдыхал на побережье Красного моря вместе с родственниками. Еще во время отпуска малолетний чувствовал себя неважно, а после возвращения в Россию его состояние стало ухудшаться. У мальчика появились слабость, боль в животе и поднялась температура.

Ребенка экстренно госпитализировали. В больнице врачи обследовали пациента и пришли к выводу, что у него гнойный аппендицит, в котором поселился гельминт. Малыша прооперировали.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, его состояние стабилизировалось. После 12-ти дней в больнице он вернулся домой.

Предположительно, паразит мог попасть в организм ребенка через кожу или с водой и едой. Родители считают, что это произошло в Египте.

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