IT-специалист изнасиловал российскую школьницу и украл у нее наушники

В Москве IT-специалист изнасиловал 15-летнюю девочку и украл у нее наушники. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 27-летний работник IT-индустрии напал на школьницу рядом со зданием школы в Южном округе столицы. Спустя пару часов он был задержан в своем доме в подмосковном Домодедово.

В настоящий момент полиция возбудила уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».

Также выяснилось, что ранее злоумышленник работал в Федеральной налоговой службе.

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