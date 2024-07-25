Опубликовано 25 июля 2024, 10:19
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IT-специалист изнасиловал российскую школьницу и украл у нее наушники
SHOT: в Москве IT-специалист изнасиловал 15-летнюю школьницу и украл ее наушники.
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В Москве IT-специалист изнасиловал 15-летнюю девочку и украл у нее наушники. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным источника, 27-летний работник IT-индустрии напал на школьницу рядом со зданием школы в Южном округе столицы. Спустя пару часов он был задержан в своем доме в подмосковном Домодедово.
В настоящий момент полиция возбудила уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».
Также выяснилось, что ранее злоумышленник работал в Федеральной налоговой службе.
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