В Турции задержан мужчина, подорвавший внедорожник военного в Москве

Россиянин, совершивший подрыв внедорожника в Москве, задержан в Бодруме в Турции. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Лицо, соответствующее идентификационным данным и фотографиям, указанным в документе, полученном от российского подразделения Интерпола, было захвачено сегодня в Бодруме нашими подразделениями полиции провинции Мугла», — написал глава МВД Турции.

Уточняется, что подрывник по имени Евгений после совершения преступления вылетел из Москвы в Бодрум, где его и задержали. Как пишет SHOT, в турецком городе самолет приземлился в 9:28 по московскому времени. Через час сотрудникам российского подразделения Интерпола удалось связаться с турецкими коллегами, сообщив им оперативную информацию.

Напомним, что 24 июля стало известно о взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Сообщалось, что в результате ЧП пострадали Андрей Торгашов и его супруга. Информация об этом появилась у источника RT. Позднее оказалось, что владелец данной иномарки тоже 1974 года рождения, но имеет другое отчество. Кто именно пострадал, не называется.

Уточняется, что водитель не растерялся и оказал себе первую помощь, несмотря на то что у него оторвало ступни. Его жена получила рваные раны лица и сильно испугалась. Отмечается, что пострадавшего прооперировали.