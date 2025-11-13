Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии, погибли два члена экипажа

Под Петрозаводском потерпел крушение истребитель Су-30. ЧП произошло неподалеку от городского аэропорта.

Как сообщает Telegram-канал 112, воздушное судно потерпело крушение в Прионежском районе Карелии. По предварительным данным, погибли два члена экипажа.

В 2012 году в Карелии разбился фронтовой истребитель Су-27УБ. ЧП произошло недалеко от аэродрома Бесовец. Два пилота успели катапультироваться. На время расследования авиакатастрофы самолеты Су-27 не летали в Карелии.

Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Воздушным судном управлял опытный 65-летний летчик Игорь Логинов. Мужчина скончался прямо в кабине от полученных травм.

Также мы писали, что самолет Ан-24 с людьми на борту потерпел крушение под Тындой из-за ошибки экипажа.