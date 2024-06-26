Испытывал неприязнь: в Прикамье оштрафовали рабочего, сжигавшего кошек в печи

В Пермском крае вынесли приговор мужчине, сжигавшему кошек в печи на птицефабрике. Его оштрафовали на 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В поселке Комсомольский 52-летний рабочий предприятия перед началом отлова диких кошек с целью их вывоза с птицефабрики поймал несколько из них и бросил в печь для мусора. Неравнодушные сотрудники предприятия спасли животных, которые получили ожоги и травмы.

Против мужчины возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными. Он признал свою вину. Свои действия рабочий обосновал неприязнью к кошкам.

В итоге, по решению суда, ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

До этого в Казахстане шестерых приемных детей истязали и заставляли есть мясо кошек и собак.

Также мы писали, что пасечник заморил голодом более 30 золотистых щурок. Птицы погибли, попавшись в его ловушку. Прокуратура требует возбудить уголовное дело, за которое фермер может сесть в тюрьму.