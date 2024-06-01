В Казахстане семья кормила шестерых приемных детей мясом кошек и собак

В Казахстане шестерых приемных детей истязали и заставляли есть мясо кошек и собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Семья из города Шымкенте усыновила шестерых детей в 2021 году. Спустя три года к заведующей детским домом обратился старший ребенок. Он рассказал, что приемные родители избивают его.

Как оказалось, семья жила в маленькой времянке. Пятеро из детей не могли вообще ничего говорить, а на их телах были заметны многочисленные повреждения от побоев.

По словам детского омбудсмена Жаннетты Жазыкбаевой, перед сном каждому ребенку завязывали руки и ноги, чтобы они не чесались. Более того, детей кормили мясом кошек и собак. В сарае у семьи нашли привязанных кошек.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту случившегося. Остальные подробности пока не уточняются.

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