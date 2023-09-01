Использовал монтировку: мужчина разбил экс-возлюбленной голову и автомобиль

Житель Калининграда избил бывшую возлюбленную в порыве злости. Он разбил ее машину и голову монтировкой. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, женщина закрутила роман с мужчиной, у которого было несколько судимостей. Ранее его привлекали за порчу имущества, кражу и хранение наркотиков. В отношениях влюбленных было не все так гладко, они часто ссорились. Во время одного из конфликтов гражданин разбил стекла автомобиля любимой и повредил двери. Ущерб составил 76 тысяч рублей.

Этого ему показалось мало, поэтому он отобрал у женщины телефон и порвал ее паспорт. Пострадавшая пыталась хотя бы спасти себя и спряталась дома, но экс-избранник ворвался к ней в квартиру и нанес удар монтировкой. Женщина обратилась за помощью к полицейским.

Отмечается, что мужчина был задержан. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела.

Похожая ситуация произошла в Сыктывкаре. Но там мужчина зверски избил и задушил подушкой 29-летнюю сожительницу. Конфликт между девушкой и ее сожителем произошел 30 августа. Ссора была сильная, поэтому мужчина практически сразу же вышел из себя: он набросился на возлюбленную и стал бить ее ногами. Один из ударов пришелся в голову.

Ранее мы писали о том, как в Пермском крае подростки напали на девочку-инвалида из-за шапки.