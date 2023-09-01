Избил и задушил подушкой: сожитель расправился с 29-летней матерью маленькой дочери

Жестокое убийство 29-летней девушки, у которой осталась маленькая дочь, потрясло жителей Эжвы. Возлюбленный погибшей сначала жестоко избил ее ногами, а затем задушил подушкой. На время следствия мужчину заключили в СИЗО, передает kp.ru.

Конфликт между девушкой и ее сожителем произошел 30 августа. Ссора была сильная, поэтому мужчина практически сразу же вышел из себя: он набросился на возлюбленную и стал бить ее ногами. Один из ударов пришелся в голову. После него молодая мать уже не поднялась. Но на этом агрессор не остановился — он взял подушку, придавил ей голову жертвы и держал до тех пор, пока та не задохнулась.

Через некоторое время мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Сначала они доставили его на допрос, а потом в суд для избрания меры пресечения.

По словам родственников погибшей, сожитель регулярно избивал девушку. При этом участковый знал о выходках дебошира, но ничего, в свою очередь, не предпринимал.

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