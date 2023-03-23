Искали трое суток: известна судьба провалившегося под лед Волги брата Дмитрия Свиргунова

Совсем недавно стало известно о трагической гибели Дмитрия Свиргунова. В ночь с 19 на 20 марта основатель музыкальной группы «Cream Soda» решил перейти Волгу в компании друзей, однако на обратном пути лед треснул, не выдержав веса людей. В результате этого 5 человек провалились в воду, в числе потерпевших Дмитрий и его брат. Если тело Свиргунова уже нашли и опознали, то судьба его родственника по-прежнему под вопросом. Сегодня портал 76.ru поделился новыми деталями о деле Романа.

По информации источника, водолазы прекратили искать тело провалившегося под лед Волги мужчины. Начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Ярославской области заявил, что спасатели работают до тех пор, пока есть заявка от полиции. На данный момент обнаружить тело Романа не удалось, и виной всему плохая видимость в реке.

«Работаем, пока есть заявка. Пользовались подводным дроном, но от него толку мало, так как вода очень мутная. Видимость в пределах метра», — высказался Беловошин.

Также мужчина отметил, что течение реки снова усилилось, а это только усложнило бы поиски.

Напомним, поисковые работы длились трое суток.

Ранее жительница Диева-Городища объяснила, почему случилось несчастье со Свиргуновым и его друзьями. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой подруга Дмитрия рассказала о съемках клипа, ставшем пророческим для него. По словам девушки, они «все тонули вчера». Полное высказывание читайте в этой статье.