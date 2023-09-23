Искали 5 дней: найдено тело пенсионерки

Сотрудники спасательной службы «Забайкалпожспас» обнаружили тело 86-летней пенсионерки. Ранее она пропала с территории санатория, уйдя в лес несколько дней назад.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Забайкалью, тело пожилой женщины было найдено примерно в 1,5 км от санатория — в заросшей болотистой местности. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Изначально поступила информация, что пенсионерка отправилась за грибами, а вскоре выяснилось, что она хотела найти своих родственников и покинула санаторий. Операцию по поиску провели полицейские, сотрудники МЧС, поисково-спасательная служба и волонтеры, используя квадрокоптеры и собак.

На данный момент на месте происшествия работает полиция, выясняются подробности случившегося.

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