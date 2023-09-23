Зарезал на глазах у дочерей: в Петербурге мужчина убил жену

В Петербурге мужчина зарезал жену на глазах у двух дочерей, об этом сообщает Life.ru.

44-летний мужчина поругался со своей супругой во время ужина. Глава семьи внезапно схватился за кухонный нож и напал на жену, несмотря на крики детей, которые находились в это время в квартире. Одна из девочек в этот момент побежала звонить в скорую, умоляя спасти ее мать.

Однако приехавшие медики лишь констатировали смерть 40-летней женщины. При этом дети не пострадали. Предполагаемый убийца порезал себе сухожилие — сейчас он находится в больнице и приходит в себя. Соседи пары рассказали, что не замечали ничего необычного и охарактеризовали их как благополучную семью.

Ранее мы писали о том, что в Москве задержали терапевта, ночью напавшего с ножом на 20-летнего мужчину. Инцидент произошел еще в ночь с 17 на 18 сентября, однако задержать злоумышленника удалось лишь накануне. Отмечается, что на врача жаловались и его пациенты — он относился к их заболеваниям легкомысленно и не объяснял схемы лечения.