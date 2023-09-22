На стройке в Подмосковье мужчине отрезало половой орган циркулярной пилой

В Подмосковье 37-летнему мужчине отрезало половой орган на стройке. Его доставили в больницу, а отсеченную плоть подобрал коллега: есть шанс, что орган приживется после операции.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел в Щелкове. Строитель из Белоруссии пилил потолочную балку, но оступился и упал с высоты. Прямо под ним работала циркулярная пила – рабочий упал половым органом на вращающийся диск.

В результате мужчина был быстро доставлен в больницу. Ему поставили диагноз «травматическая ампутация». Учитывая, что время не было упущено, есть надежда, что орган приживется.

Ранее фигурист Роман Костомаров рассказал, как принял решение об ампутации. Спортсмен вспомнил, что увидел черные руки и скрюченные пальцы. В тот момент Костомаров понял, что другого выхода нет.

Также он рассказал, что время от времени приходил в сознание, но ситуация с конечностями вызывала у него слезы. Спортсмен чувствовал беспомощность и плакал, когда его начинали жалеть.