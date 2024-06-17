Иностранка попыталась ввезти в Россию люксовые часы внутри себя

Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию часы на миллионы рублей внутри себя и попалась. Информация об этом появилась в Telegram-канале ФТС России.

52-летняя вьетнамке, летевшая из Дубая, не удалось пройти рамку металлодетектора. После досмотра оказалось, что внутри пассажирки находятся часы люксовых марок — Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из сплава золота 750-й пробы с бриллиантами. Уточняется, что общая стоимость аксессуаров составляет 12,5 млн рублей.

Таким образом иностранка пыталась избежать уплаты таможенных платежей на 3,6 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Теперь женщине грозит пять лет тюремного заключения за контрабанду и крупный штраф.

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