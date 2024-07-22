Мужчина отправился на прием к врачу и застрял в больничном лифте на 42 часа

В Индии мужчина застрял в больничном лифте на 42 часа. Об этом сообщает BBC.

59-летний Равиндран Наир из южного индийского штата Керала планировал встретиться со своим лечащим врачом в субботу днем, однако застрял в больничном лифте, пока лифтер не освободил его утром в понедельник. При этом родственники мужчины не беспокоились о нем, поскольку думали, что он на работе.

Индиец рассказал, что, попав в ловушку, он пытался дозвониться до экстренной службы, номер которой был указан внутри кабины, но ему так и не удалось связаться с операторами. Звонки, которые мужчина адресовал супруге и близким, также не проходили, вскоре его телефон и вовсе перестал работать, поскольку он уронил его на пол, когда начал стучать по дверям. Через некоторое время в лифте также погас свет.

«Проходили часы, и я уже не знал, день сейчас или ночь, так как внутри была кромешная тьма. Когда я уставал, то спал в углу. Чтобы пописать и покакать, мне приходилось пользоваться другим углом», — поделился Наир.

Уточняется, что мужчина застрял в лифте, предназначенном для пациентов и посетителей больницы, когда поднимался на второй этаж медучреждения. Подняться по лестнице пациент не мог, поскольку испытывал серьезные проблемы со спиной после падения в ванной. В ожидании освобождения Наир также употреблял прописанные ему таблетки, чтобы контролировать кровяное давление. Он отметил, что единственное, что его утешало, — это чтение стихов, написанных его женой. После спасения индиец сразу позвонил именно ей.

В настоящий момент пострадавший находится на больничной койке, куда его положили с обезвоживанием и болью в спине. Извинения мужчине принес министр здравоохранения штата.

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