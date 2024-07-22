Российская школьница попала на операционный стол после дегустации пупырчатой пленки

В подмосковных Мытищах 15-летняя школьница проглотила кусок воздушно-пузырчатой пленки и попала на операционный стол. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Девочку с сильной болью в животе госпитализировали в детское травматологическое отделение Мытищинской больницы. Медики провели обследование и зафиксировали повреждение в брюшной полости, после чего приступили к операции, в ходе которой обнаружили отверстие на тонкой кишке.

«На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили поврежденную часть тонкой кишки, с последующим ее восстановлением», - поделился заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Уточняется, что операция прошла успешно. Позднее специалисты расспросили пациентку, каким образом пленка попала внутрь, и школьница ответила, что «сидела и грызла» ее, когда о чем-то задумалась. В настоящий момент она уже находится дома и чувствует себя хорошо.

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