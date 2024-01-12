Иностранцы устроили массовую драку на ножах в российском городе

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку рядом со складом одного из крупных маркетплейсов. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло вечером 10 января на Московском шоссе. Сначала конфликт случился между двумя мужчинами, после к ним присоединились другие иностранцы. В результате ЧП нескольких человек госпитализировали с колото-резаными ранами, один из них - 33-летний гражданин Азербайджана – в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Другого мигранта – 35-летнего уроженца Таджикистана – отпустили после оказания медицинской помощи. Его поместили в следственный изолятор, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что обвиняемого ранее уже судили за грабеж. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Иваново гражданин Египта приставал к несовершеннолетним девочкам в одном из ТЦ.

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