Игры с переходником довели двухлетнего мальчика до клинической смерти

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после игры с переходником. Ребенка ударило током, он пережил клиническую смерть. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, малыш решил поиграть с включенным в розетку переходником, пока взрослые отвлеклись. 26-летняя мать занималась домашними делами, когда услышала крик сына из соседней комнаты. Когда она прибежала на помощь, то увидела посиневшего ребенка на полу, он был без сознания. Рядом с ним лежал переходник. Оказалось, что малыш его разобрал.

Мать позвонила в скорую и вызвала сотрудников. Мальчик в состоянии клинической смерти попал в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. Отмечается, что врачи диагностировали у маленького пациента отёк мозга и электротравму передней грудной стенки.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге шестимесячная девочка умерла, захлебнувшись рвотой. Малышку нашли мертвой в квартире в Московском районе города. Все произошло в ночь с 23 на 24 августа. Многодетная мать покормила маленькую дочь, а после оставила ее одну. Предварительно, в этот момент ребенок подавился рвотой и скончался.

Также в Химках ребенок попал в реанимацию после того, как отец кинул в него рацию. В тот момент малыш катался на качелях.