Играли в доктора: школьница чуть не лишилась слуха из-за застрявшего в ухе пластилина

В Коломне школьница чуть не потеряла слух из-за пластилина в ухе. Материал для лепки попал туда не просто так, в этом была замешана младшая сестра девочки. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло с девятилетней девочкой. В начале сентября она играла со своей четырехлетней сестренкой, у которой был набор доктора. В этом наборе как раз и находился пластилин. Малышка решила сделать пациенткой школьницу и залепила ей ухо пластилином.

Пострадавшая побоялась рассказать маме о случившемся, так как не хотела, чтобы сестренку поругали. На следующее утро состояние школьницы ухудшилось, она перестала слышать. Родители обратились к врачу и показали ребенка. Они промыли девочке ухо и извлекли кусок пластилина. Отмечается, что к этому времени материал уже начал разбухать. Пациентка чувствует себя хорошо.

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