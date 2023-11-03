Играли с винтовкой: девочка выстрелила в голову брату

В Ростовской области девочка играла с братом и выстрелила в него из пневматической винтовки. 12-летнему мальчику понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД региона.

По данным ведомства, все произошло, когда дети находились дома. Пострадавший и сестра были не одни, с ними был еще один брат. Они нашли оружие и решили с ним поиграть. Тогда и случилось страшное.

«В результате неосторожного обращения с оружием десятилетняя девочка выстрелила в область головы своему брату», — говорится в сообщении.

12-летнему ребенку понадобилась помочь медиков. Он был госпитализирован. Специалисты оказали пациенту всю необходимую помощь и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Отмечается, что на данный момент проводится проверка.

Похожий случай произошел в Башкирии. Там школьник случайно выстелил в друга из отцовского пистолета. Пуля задела мозг. Ребята решили «потренироваться» в стрельбе.

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