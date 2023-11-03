В Уфе мать до смерти забила приемного трехлетнего сына за капризы и непослушание

В Уфе мать до смерти забила трехлетнего сына. Ударами она наказывала ребенка за капризы и непослушание. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкортостана.

По данным источника, информация о смерти мальчика поступила в полицию 29 октября. Его опекунша рассказала, что он умер, упав во сне со второго яруса кровати. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что малыш погиб по совсем другой причине.

Следствие полагает, что 38-летняя женщина пыталась «успокоить» ребенка насилием. Ей не нравилось то, что он много плакал и капризничал, поэтому она начала его избивать. В итоге от полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство малолетнего. Подозреваемая свою вину признала. На данный момент она находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверки и работу со свидетелями.

Ранее в Москве задержали 13-летнюю девочку за нарушение ПДД, после чего выяснилось, что она беременна.