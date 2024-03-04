Группа подростков избила мужчину в московском метро

В московском метро подростки накинулись на незнакомца и избили его. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ по столице.

По информации ведомства, преступление совершили 17-летние жители Москвы. Отмечается, что молодые люди избили незнакомого мужчину на одной из станций метро беспричинно.

Сотрудникам полиции удалось оперативно определить и задержать причастных к преступлению. По факту произошедшего в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что в Калужской области мужчина затащил двух девочек в подъезд жилого дома и жестоко избил их.

Также сообщалось, что в Саратове лев накинулся на 14-летнюю школьницу и травмировал ей руки. Подробности состояния девочки после нападения животного не раскрываются.