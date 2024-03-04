В Саратове 14-летняя школьница попала в больницу после нападения льва

В Саратове лев напал на 14-летнюю школьницу и травмировал ей руки. После случившегося девочку доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Как стало известно, зверь находился на территории одного из предприятий города. Он содержался в вольере. Как именно внутрь попал подросток, пока не уточняется. Однако это привело к тому, что животное разозлилось и накинулось на несовершеннолетнюю.

В медицинское учреждение девочка поступила с травмами рук. На данный момент она по-прежнему находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь врачи. Подробности ее состояния после нападения льва не сообщаются.

По факту причинения телесных повреждений ребенку проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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