Группа людей в масках избила россиянина и угрожала отрезать ему ухо

В Москве четверо мужчин в масках избили местного жителя из-за неуместного поведения с чужой супругой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне утром около дома на улице Голубинская. Злоумышленники накинулись на мужчину рядом с подъездом его дома. Преступники сообщили, что россиянин якобы неподобающим образом ведет себя по отношению к чужой супруге, вследствие чего должен покинуть столицу. Затем мужчины в масках достали пистолет, избили москвича ногами и начали угрожать, что отрежут ему ухо.

Бандиты отняли у мужчины смартфон, брызнули ему в лицо газовым баллончиком и скрылись с места ЧП. Пострадавший отправился в травмпункт, после чего написал заявление в полицию. У жителя Москвы диагностирована травма головы, а также химический ожог лица первой степени.

По факту произошедшего организована проверка.

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