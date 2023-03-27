Житель Санкт-Петербурга умер, пытаясь покинуть квартиру раньше бывшей жены

Мужчина из Санкт-Петербурга попал в больницу с множественными травмами и ушибами, но врачи не смогли его спасти. Житель пытался выйти из квартиры раньше бывшей жены. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина хотел покинуть квартиру раньше бывшей жены, в результате чего выпал из окна третьего этажа.

«Планировал обогнать жену и приземлиться на козырек подъезда. Но мужчина упал на асфальт, получив множественные травмы», — подчеркнул источник.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, но врачи спасти его не смогли.

Ранее мы писали о том, как в Москве студентка-медик умерла после приема таблеток для повышения иммунитета. Она училась на пятом курсе Сеченовского университета. По информации Telegram-канала SHOT, девушка выпила таблетки для повышения иммунитета, но купила их без назначения врача. Это стало для нее роковой ошибкой.

Подчеркивается, что студентку доставили в реанимацию НИИ Склифосовского. Но, к сожалению, врачи не смогли спасти девушку.