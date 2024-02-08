Названа возможная причина массовой драки на складе Wildberries

Массовая драка на складе Wildberries в Электростали могла начаться из-за бороды. Один из охранников сделал замечание сотруднику по поводу его внешнего вида, из-за чего и разгорелся конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, работник, который обеспечивает безопасность на территории склада, попросил одного из мужчин побриться, и тому это не понравилось. Началась драка, в которой приняли участие около 100 человек. Чтобы успокоить сотрудников, пришлось вызывать правоохранительные органы.

Отметим, что в полиции подтвердили факт беспорядков на складе известного маркетплейса. Однако, по информации ведомства, причина кроется в нарушении регламента сбора товара. Из всех участников зачинщиками были признаны 13 человек. В настоящее время они допрашиваются.

Ранее в Омске студенты устроили массовую драку из-за девушки. Есть информация, что молодой человек приставал к чужой возлюбленной. Он предложил ей уединиться в туалете, но получил отказ. После этого обо всем узнал ее бойфренд и решил проучить незнакомца.