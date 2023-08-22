Гремел весь дом: юношу без пальца госпитализировали после взрыва петарды

В Санкт-Петербурге юноше оторвало палец петардой, которая сдетонировала у него в руке. Раздался такой хлопок, что к дому пострадавшего приехали экстренные службы Калининского района. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, все произошло днем 22 августа на Светлановском проспекте. В момент взрыва петарды парень был на шестом этаже дома. Там раздался грохот, который услышали соседи.

«18-летний юноша заказал на одном из маркетплейсов петарду, которая сдетонировала у него в руке», – отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а молодой человек был госпитализирован. Ему оторвало палец.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подростки «поздравили» именинника петардой в лицо в Петербурге. Инцидент произошел 15 мая в Невском районе, на Запорожской улице. Неизвестные бросили в лицо молодому жителю петарду, после чего он срочно обратился в больницу. Врачи осмотрели мужчину и диагностировали у него рваную ушибленную рану кисти.

Еще один случай произошел в Новокосине. Там вечеринка в честь дня рождения закончилось разорванным взрывпакетом. В планах было сначала пожарить шашлыки в лесополосе, затем, ближе к вечеру, перебраться в квартиру, чтобы продолжить праздник. Среди гостей оказался и 32-летний житель Москвы с весьма странной репутацией.