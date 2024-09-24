Готовились больше месяца: известны подробности сорванного побега преступников из нижегородской колонии
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Трое преступников из ИК-6 в Новгородской области больше месяца планировали побег. Они запаслись ножами, приготовили запрещенные предметы.
Подробности приводит Kp.ru.
Издание узнало, что преступники, будучи в колонии, вступили в запрещенную экстремистскую организацию и стали ее активными участниками. У осужденных нашли соответствующую литературу.
«В период с августа по сентябрь 2024 года они занимались подготовкой плана побега и дезорганизации работы колонии», - пишет сайт.
Помимо побега, они пытались дезорганизовать работу учреждения. Для предотвращения теракта задействовали сотрудников региональных МВД, ФСИН, ФСБ, СК.
В отношении планировавших побег возбудили несколько уголовных дел. Преступники доставлены в СИЗО, их изолировали от остальных.
О предотвращении теракта в колонии сообщалось днем 24 сентября.
Ранее правозащитница Ева Меркачева рассказала, что региональное управление ФСИН подало на нее в суд. Поводом стала сделанная журналисткой публикация про колонию.