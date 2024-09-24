Готовились больше месяца: известны подробности сорванного побега преступников из нижегородской колонии

Трое преступников из ИК-6 в Новгородской области больше месяца планировали побег. Они запаслись ножами, приготовили запрещенные предметы.

Подробности приводит Kp.ru.

Издание узнало, что преступники, будучи в колонии, вступили в запрещенную экстремистскую организацию и стали ее активными участниками. У осужденных нашли соответствующую литературу.

«В период с августа по сентябрь 2024 года они занимались подготовкой плана побега и дезорганизации работы колонии», - пишет сайт.

Помимо побега, они пытались дезорганизовать работу учреждения. Для предотвращения теракта задействовали сотрудников региональных МВД, ФСИН, ФСБ, СК.

В отношении планировавших побег возбудили несколько уголовных дел. Преступники доставлены в СИЗО, их изолировали от остальных.

О предотвращении теракта в колонии сообщалось днем 24 сентября.

Ранее правозащитница Ева Меркачева рассказала, что региональное управление ФСИН подало на нее в суд. Поводом стала сделанная журналисткой публикация про колонию.