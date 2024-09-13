«Написала про одну колонию»: региональное управление ФСИН подало в суд на Еву Меркачёву

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва рассказала, что на нее подали в суд. Истцом выступило региональное управление ФСИН. Об этом стало известно из ее интервью сайту «Страсти».

«Недавно я написала про одну колонию: поднялся большой шум, управление ФСИН этого региона даже подало судебный иск не меня. Но я регулярно получаю от адвокатов и осужденных, которые там находятся, сообщения о том, что стали бить меньше. «Стали бить меньше», конечно, ужасно звучит, потому что это значит, что бить продолжают. Но «стали бить меньше» — все равно большая радость. И за это мне стоило рисковать. Хотя еще неизвестно, чем закончится суд», - рассказала Меркачёва.

Правозащитница считает: бить нельзя никого, и если человека посадили за решетку и изолировали от общества, то в отношении него не должны совершаться преступления, за которые он получил наказание.

«Когда я пишу про что-то плохое, всегда надеюсь, что после назначат проверку и хоть чуточку будет легче», - рассказала Меркачёва.

Подробнее о ее правозащитной деятельности, посещении всех семи колоний для пожизненно осужденных, экспериментах с занятиями йогой читайте в нашем интервью.