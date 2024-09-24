ФСБ пресекла захват нижегородской колонии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в исправительной колонии Нижегородской области радикалы готовили теракт. Они планировали нападение на сотрудников и массовый побег. ФСБ и ФСИН узнали о планах осужденных и оперативно их обезвредили.

Как утверждает источник, организаторы неудавшегося нападения задержаны. Возбуждены уголовные дела за терроризм.

Ранее мы писали про захват ИК-19. Тогда заключенный помогал ФСИН нейтрализовать радикалов. Мужчина оказал сопротивление, но во время нападения ему вспороли живот. Подробности читайте в этой новости.