Госпитализировали в тяжелом состоянии: 22-летней россиянке воткнули нож в шею у автовокзала

В Москве уроженец Афганистана с видом на жительство в РФ напал с ножом на 22-летнюю девушку возле Центрального автовокзала в Гольяново. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 48-летний мужчина набросился на россиянку со спины на автобусной остановке и нанес ей множественные резанные раны. Предварительно, он воткнул ей складной нож в шею, а после этого оставил жертву и скрылся с места преступления. Скорую помощь вызвали прохожие, которые заметили пострадавшую девушку. Медики забрали ее в больницу.

Известно, что россиянка находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи. А нападавшего удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов. Представительно, он мог быть в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что ситуация на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее в Москве женщина рассказала о преследованиях бывшего мужа. Она заявила, что мужчина угрожает убить ее, а их общую дочь сдать в детский дом.

Также недавно в Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену.