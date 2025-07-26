У всех пострадавших отеки и сильные боли: гадюки активно атакуют женщин в Подмосковье и его окрестностях

В Подмосковной области местные жители столкнулись с опасной проблемой — они жалуются на смертоносных гадюк. Также змеи атакуют россиян в близлежащих областях, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, в отделение токсикологии НИИ Склифосовского уже попали четыре женщины. Гадюки почему-то выбирают именно представительниц прекрасного пола.

Все инциденты, как указано в материале, произошли случайно и неожиданно. У всех пострадавших наблюдаются отеки и сильные боли.

Одна из женщин, 78-летняя пенсионерка, встретила змею в лесу. Женщина нагнулась за ягодами и получила укус. А 32-летнюю жительницу области змея ужалила в ногу прямо на тропинке — та случайно на нее наступила. В Тверской области 47-летняя жительница убирала на огороде сорняки, когда рядом оказалась гадюка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девочка пострадала от укуса скорпиона. Он выполз из чемодана, который семья брала с собой в путешествие.