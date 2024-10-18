В Петербурге няня уронила пятимесячного ребенка во время купания: младенец умер

В Санкт-Петербурге умер пятимесячный малыш, оставленный с няней. Женщина призналась, что уронила грудничка во время купания.

Подробности сообщает aif.ru.

15 октября родители оставили малыша с няней. Вечером она сообщила родителям, будто ребенку стало плохо, ему вызвали скорую.

Младенца госпитализировали в состоянии клинической смерти. Он умер в больнице. Установлено, что причина смерти – тупая травма головы.

Позже няня призналась, что уронила младенца – он выскользнул из рук и ударился головой о ванну. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Ранее ведущая Лера Кудрявцева сообщила о поиске няни для шестилетней дочери. Она предупредила, что будет строга с принятым на работу человеком.