Опубликовано 18 октября 2024, 15:101 мин.
В Петербурге няня уронила пятимесячного ребенка во время купания: младенец умер
Няня умершего в Петербурге грудничка призналась, что уронила его при купании.
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В Санкт-Петербурге умер пятимесячный малыш, оставленный с няней. Женщина призналась, что уронила грудничка во время купания.
Подробности сообщает aif.ru.
15 октября родители оставили малыша с няней. Вечером она сообщила родителям, будто ребенку стало плохо, ему вызвали скорую.
Младенца госпитализировали в состоянии клинической смерти. Он умер в больнице. Установлено, что причина смерти – тупая травма головы.
Позже няня призналась, что уронила младенца – он выскользнул из рук и ударился головой о ванну. В отношении нее возбудили уголовное дело.
Ранее ведущая Лера Кудрявцева сообщила о поиске няни для шестилетней дочери. Она предупредила, что будет строга с принятым на работу человеком.