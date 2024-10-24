Опубликовано 24 октября 2024, 15:131 мин.
В Москве умер двухлетний мальчик, на которого два месяца назад упал телевизор
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В Москве умер двухлетний мальчик, на которого два месяца назад упал телевизор. Ребенок все это время находился в больнице.
О смерти сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«23 октября мальчик скончался», - рассказал собеседник.
17 августа в квартире на улице Ереванская на малыша 2022 года рождения упал телевизор. Ребенка доставили в больницу. У мальчика были тяжелые травмы головы.
Больше двух месяцев несовершеннолетний провел в медицинском учреждении, но врачам не удалось его спасти. Сейчас следователи выясняют обстоятельства смерти.
Ранее сообщалось, что в Колпино умер годовалый ребенок, упавший с дивана на ковер.