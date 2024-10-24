В Москве умер двухлетний мальчик, на которого два месяца назад упал телевизор. Ребенок все это время находился в больнице.

О смерти сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«23 октября мальчик скончался», - рассказал собеседник.

17 августа в квартире на улице Ереванская на малыша 2022 года рождения упал телевизор. Ребенка доставили в больницу. У мальчика были тяжелые травмы головы.

Больше двух месяцев несовершеннолетний провел в медицинском учреждении, но врачам не удалось его спасти. Сейчас следователи выясняют обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что в Колпино умер годовалый ребенок, упавший с дивана на ковер.