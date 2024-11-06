Мать положила младенца в пакет и оставила умирать в стиральной машине

В Челябинской области женщина завернула новорожденного сына в пакет и бросила в стиральной машине. Малыш скончался. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, все произошло в 5 ноября. В больницу города Сатка поступила женщина с постродовыми травмами, но без ребенка. У сотрудников учреждения возникли подозрения, и они обратились к правоохранителям.

«В отделение гинекологии ГБУЗ «РБ г. Сатка» поступила 32-летняя жительница посёлка Сулея с диагнозом криминальный аборт», — сообщил собеседник агентства.

Полицейские в ходе проверки опросили женщину. Вечером 4 ноября у нее начались схватки. Ребенок родился ночью.

«По ее словам, она решила, что мальчик родился мёртвым. После чего завернула ребенка в пакет и поместила его в барабан стиральной машины», — продолжил источник.

Сотрудники провели обыск и нашли тело младенца в стиральной машинке. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Что касается самой женщины, то она официально не работает и судимостей у нее нет.

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