Годовалая российская девочка съела цветок на прогулке и умерла

В Одинцовском районе Подмосковья годовалая девочка съела цветок на прогулке и скончалась. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло в деревне Липки, где годовалая россиянка гуляла с родителями. Внезапно девочка сорвала с куста цветок и пожевала его. Сразу после этого ребенок начал задыхаться. Родители вызвали скорую, попытались вызвать у дочери рвоту, однако это не принесло результата.

Прибывшие медики констатировали у пострадавшей остановку сердца и не смогли спасти ребенка. Уточняется, что у скончавшейся не было хронических заболеваний и аллергических реакций.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

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