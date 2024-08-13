Пятилетняя россиянка отравилась бледной поганкой и лишилась важного органа

В Свердловской области пятилетняя девочка отравилась бледной поганкой и оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Об этом пишет E1.ru.

По данным источника, после того как юная россиянка употребила бледную поганку, родители в срочном порядке отвезли ее к медикам. Выяснилось, что у ребенка отказала печень, вследствие чего специалисты решили провести трансплантацию части органа матери.

Несмотря на риски проведения подобной операции, все трансплантация прошла успешно, и уже спустя пару дней пациентку перевели из реанимации в обычную палату.

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