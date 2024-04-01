Девятилетняя школьница провалилась в открывшийся люк во время квеста в Москве

В Москве девятилетняя школьница провалилась в люк, когда проходила квест в ТЦ Москвы. Девочку госпитализировали с повреждениями.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в минувшую субботу 30 марта. Источник отмечает, что несовершеннолетняя упала вниз на глубину 2,5 метра.

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что местом проведения квеста стал ТЦ на улице Автозаводская. Упав в открывшуюся нишу, ребенок получил телесные повреждения, девочку доставили в больницу.

После случившегося поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. Симоновская межрайонная прокуратура направила следователям соответствующие материалы.

Не исключено, что будет возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также контролирующие органы проверят бизнес на предмет соблюдения законодательства в части защиты прав потребителей, несовершеннолетних и пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что актеры квеста избили подростка до синяков в Москве. 15-летний школьник проходил сложный квест 20 января. После всех испытаний школьник не мог встать с кровати и жаловался на боль в спине.