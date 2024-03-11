Годовалая девочка таинственно умерла в гостинице в Петербурге

Годовалая девочка скончалась по неизвестным причинам в гостинице Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Следователи устанавливают причины смерти, передает пресс-служба СУ СК России по Северной столице.

ЧП произошло накануне утром в отеле на улице Тухачевского. В полицию позвонила сотрудница гостиницы и сообщила, что в одном из номеров у постояльцев скончался ребенок. На теле малышки не обнаружили признаков насильственной смерти.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Москве у мальчика отнялась рука из-за удара током при попытке зарядить телефон. Сейчас ребенок находится в больнице.

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