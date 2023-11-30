Годовалая девочка осталась в ванной без присмотра и умерла

В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать ненадолго оставила ее без присмотра. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на Telegram-канал столичной прокуратуры.

По данным источника, все произошло вечером 30 ноября. 25-летняя жительница квартиры на востоке Москвы решила искупать годовалую дочь. В какой-то момент она оставила ребенка одного и ушла. Когда женщина вернулась, то обнаружила дочь без признаков жизни. Малышка уже не дышала.

Родительница вызвала бригаду скорой помощи. Сотрудники прибыли на место, но сделать уже ничего не смогли. Ребенок скончался.

Отмечается, что этим делом заинтересовалась столичная прокуратура. Проводится доследственная проверка, на данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Похожая история произошла в Липецкой области. Там восьмимесячный ребенок упал в бассейн частного дома и утонул. Женщина отдыхала вместе с ребенком в частном доме. В какой-то момент она отлучилась по делам, а младенец остался один. Мальчик находился в детском манеже, однако это не помешало ему выбраться и направиться в помещение, где имеется неогороженный и заполненный водой бассейн.

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