Ребенок напоролся на саморез, катаясь с горки

В Подмосковье ребенок напоролся на саморез на горке. Жители ранее жаловались на состояние конструкции для игры, но, по их словам, проблему не решали. Об инциденте сообщает издание «Подъем».

По данным источника, все произошло в Лосино-Петровском. Ребенок играл на детской площадке и катался с горки. В какой-то момент торчавший оттуда саморез воткнулся в область ноги малыша, но не проткнул кожу, а застрял в штанине верхней одежды.

Жители пожаловались на случившееся и предоставили видео, но в администрации после изучения кадров заявили, что ролик является подставным. В мэрии также уточнили, что ранее не получали жалоб на состояние горки.

«Эта горка стояла давно, такого просто быть не может. Кто и как принес этот саморез? Бывают всякие жители», – сообщили в администрации.

Представитель также отметил, что после инцидента местные жители просили не закрывать горку, так как она «стоит в нужном месте». Просмотрев видео с камер, они пришли к выводу, что там никаких фактов случившегося. Более того, после скандала в чатах, горку сразу закрыли и проверили, но нарушений обнаружено не было.

В мэрии также заявили, что готовы встретиться с семьей малыша, но пока к ним никто так и не обратился.

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