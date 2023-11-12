Восьмимесячный ребенок упал в бассейн частного дома и утонул

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели восьмимесячного ребенка в Липецкой области. Малыш утонул в бассейне частного дома, пока ее матери не было рядом, передает РЕН ТВ.

Трагичный случай произошел вечером 28 октября. Женщина отдыхала вместе с ребенком в частном доме. В какой-то момент она отлучилась по делам, а младенец остался один. Мальчик находился в детском манеже, однако это не помешало ему выбраться и направиться в помещение, где имеется неогороженный и заполненный водой бассейн. В итоге ребенок добрался до воды, свалился вниз и умер.

Через некоторое время о случившемся узнали стражи порядка. Они возбудили по факту гибели несовершеннолетнего уголовное дело. В рамках расследования им предстоит узнать, насколько тщательно родители обеспечили безопасность своего ребенка.

Ранее в Саратовской области семилетний мальчик проглотил колпачок от фломастера и умер. Медики не успели доставить несовершеннолетнего в больницу.