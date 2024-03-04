Годовалая девочка нашла насвай родителей и попала в больницу

В поселке Шушары Санкт-Петербурга годовалая девочка отравилась, употребив родительский насвай - смесь табака с известью и пометом животных, запрещенную к продаже. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ребенок обнаружил жевательный табак на полу в квартире по недосмотру взрослых. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у малышки отравление неизвестным веществом. Против родителей ребенка составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей и нарушении правил въезда в РФ. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Другие детали произошедшего в настоящий момент неизвестны.

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