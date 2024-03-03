Почувствовала себя плохо и потеряла сознание: четырехлетняя девочка впала в кому после чая с уксусом

Петербургские врачи борются за жизнь четырехлетней девочки, которая попала в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ребенок отравился уксусом, которым его напоила мать, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Шушарах еще 28 февраля. В тот день малышка пожаловалась матери на боли в животе. Женщина обратилась за помощью к врачам, но не стала следовать их рекомендациям. Она решила улучшить состояние дочери с помощью чая с уксусом.

После того как ребенок отведал напиток, ему стало еще хуже. А через некоторое время девочка и вовсе потеряла сознание. Ее экстренно доставили в больницу в состоянии комы. Врачи оценивают состояние маленькой пациентки как тяжелое.

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