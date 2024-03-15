68-летнюю женщину сбили подряд две машины

В Санкт-Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге. Тройное ДТП произошло на Кантемировской улице. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД региона.

По данным источника, все случилось 15 марта возле дома №7. Жительница переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент ее сбил автомобиль марки Exeed, за рулем которого была 54-летняя женщина. От удара она была отброшена на встречную полосу, где ее наехал Volkswagen, за рулем которого был 30-летний водитель. В эту машину врезался Renault Fluence с 36-летним водителем.

«В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Жительнице, несмотря на прибытие скорой помощи, оказать помощь не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. После происшествия движение в обоих направлениях на данном участке затруднено.

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