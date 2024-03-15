Россиянке из-за халатности врача ампутировали две ноги

Омичка лишилась ног после неудачного лечения у врача-травматолога. Об этом пишет Kp.ru.

Как рассказал муж россиянки, во время прогулки по городу жену сбил автомобиль, после чего ее доставили в больницу с открытым переломом голени. Медики провели терапию тромбов и назначили операцию.

После процедуры ногу пациентка чувствовала, однако позднее она пожаловалась на боль и лишь вечером следующего дня к ней пришел врач. К тому моменту нога была «мраморной».

Сначала специалисты удалили из ноги жительницы Омска тромб, но состояние конечности ухудшилось и из-за гангрены ногу решили ампутировать. На следующее утром она пожаловалась, что на второй ноги большой палец был «холодным». Врачи так же, как и в первый раз, сначала провели операцию по удалению тромба, а после – ампутацию.

В отношении врача-травматолога, который занимался лечением пациентки, возбудили уголовное дело по статье о некачественной медпомощи. В итоге халатного специалиста приговорили к ограничению свободы на два года. Вдобавок он не сможет заниматься врачебной деятельностью.

Кроме того, суд постановил компенсировать омичке 2,5 млн рублей.

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