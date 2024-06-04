Глава «Империи сильнейших ведьм» задержана по подозрению в экстремизме

Сотрудники полиции задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме участницу «Битвы экстрасенсов» и руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, глава оккультной организации была задержана в ее доме в Подмосковье. Предварительно, «Империя сильнейших ведьм» оказывала псевдорелигиозные услуги.

В настоящий момент в доме подозреваемой проходят обыски, с самой Суликовой работают следователи.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не пускать в Санкт-Петербург участников новой «голой» вечеринки.

Также сообщалось, что в Москве 11-классник покончил с собой из-за страха ЕГЭ.