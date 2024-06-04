Опубликовано 04 июня 2024, 18:05
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Глава «Империи сильнейших ведьм» задержана по подозрению в экстремизме
SHOT: полиция задержала мага и участницу «Битвы экстрасенсов» Алену Полынь.
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Сотрудники полиции задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме участницу «Битвы экстрасенсов» и руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, глава оккультной организации была задержана в ее доме в Подмосковье. Предварительно, «Империя сильнейших ведьм» оказывала псевдорелигиозные услуги.
В настоящий момент в доме подозреваемой проходят обыски, с самой Суликовой работают следователи.
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