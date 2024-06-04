«Пожизненный запрет появляться в нашем городе»: депутат Милонов об участниках новой «голой вечеринки» в Петербурге

Депутат Милонов предложил не пускать в Петербург участников новой «голой вечеринки». Об этом сообщает 78.ru.

Накануне в Сети распространилось видео с группой полуголых мужчин, которые веселились во время речной прогулки по Неве в Санкт-Петербурге. Некоторых действия молодых людей возмутили, в их числе оказался и депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Когда мужики катаются по каналу голыми — это ненормально. В Петербурге так не принято. Они пускай свои жлобские голожопые перформансы производят у себя на дачном участке, сажая репу», — заявил он.

Депутат даже придумал наказание участникам новой «голой вечеринки». По словам Милонова, нарушителям порядка можно запретить въезд в Санкт-Петербург.

«Если они будут так себя вести, надо ввести пожизненный запрет этим людям появляться в нашем городе», — предложил депутат.

Ранее мы писали о том, что Милонов прошелся по Бузовой, которая выступила перед детьми в кожаных трусах.